Rail Cargo Group: Open Innovation Challenge läuft

6.1.2017Gesucht werden kreative Ideen, um den Transport auf der Schiene noch dynamischer zu gestaltenWien – Die Transport- und Logistikbranche hat in den letzten Jahrzehnten einen starken Wandel vollzogen. Die Vernetzung der Märkte nimmt zu – vor allem durch neue Technologien und die rasch wachsende Digitalisierung. Dieses Phänomen ist kein komplett Neues und betrifft auch den europäischen Schienengüterverkehr. Auch die Rail Cargo Group ist immer in Bewegung. Um den Güterverkehr auf der Schiene für Wirtschaft und Industrie noch attraktiver zu machen, sind neue Impulse gefragt. Dazu startet die Rail Cargo Group die Innovation Challenge zu folgendem Thema: Welche Chancen bietet die Digitalisierung für das Zusammenspiel zwischen Kunden und der Rail Cargo Group?Der digitale Umbruch in allen Lebensbereichen verändert die tägliche Arbeit. Digitalisierung meint dabei mehr als die Entwicklung, den Aufbau und den Betrieb von elektronischen Wertschöpfungsprozessen sowie die Integration in Geschäftsmodelle. Auch die Kombination von Digitalisierung und Internationalisierung wird noch weiter in den Mittelpunkt rücken. Dazu sind geradlinige Abläufe wesentlich, die dem Kunden ohne Umwege und schnellstmöglich Nutzen stiften. Es geht also um das große Ganze. Denn: Digitale Kompetenz macht uns zukunftsfähig.Rund um das Thema Digitalisierung starten die ÖBB nun die Open Innovation Challenge der Rail Cargo Group für den Schienengüterverkehr mit der folgenden Fragestellung:Welche Chancen bietet die Digitalisierung für das Zusammenspiel zwischen Kunden und der Rail Cargo Group?Informationsbereitstellung:Wie können Logistik-Kunden besser die Informationen erhalten, die sie benötigen?Angebotslegung & Auftragsabwicklung:Wie kann der Prozess der individuellen Angebotserstellung und des Vertragsabschlusses vereinfacht werden?Bestehende Lösungen der Digitalisierung:Welche Lösungen (auch aus anderen Bereichen) können verwendet werden, um den Schienengüterverkehr zu optimieren?Die Open Innovation Plattform bietet dabei die Möglichkeit, die Zukunft der ÖBB aktiv mitzugestalten. Ideen und Konzepte können bis 31. Jänner 2017 unter openinnovation@oebb.at oder direkt auf der Plattform openinnovation.oebb.at eingereicht werden.Seit Mai 2016 vernetzen die ÖBB auf der digitalen Innovationsplattform openinnovation.oebb.at externes Know-how mit internem Expertenwissen. Um kundenwirksame Innovationen rasch zu entwickeln, wirken sowohl im Kundenforum als auch bei den Open Innovation Challenges Interessierte aktiv an modernen Themen und Projekten mit. Eine spannende Chance die Zukunft der Mobilität bei den ÖBB mitzugestalten. Bereits im Frühjahr 2016 wurde die erste Open Innovation Challenge gestartet. Aktuell wird bereits fleißig an Prototypen zu den Gewinnerideen der ersten Runde gearbeitet.