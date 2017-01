Bild: © TISUN / Unicampus





Tiroler Solartechnologie auf dem Vormarsch in den arabischen Märkten

9.1.2017Auch in den arabischen Ländern schätzt man Expertise und Innovation, wenn es um den Ausbau der Solarnutzung geht.Das Potenzial der Sonne wurde erkannt und mit der österreichischen Firma TiSUN® GmbH ein Hersteller und Exporteur mit langjähriger Erfahrung gefunden. Aufgrund der intensiven Sonneneinstrahlung im arabischen Raum, amortisieren sich solarthermische Anlagen oft schon innerhalb von weniger als 5 Jahren und stellen somit die ideale Lösung zur nachhaltigen Energiegewinnung dar. Somit ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr Großprojekte mit Tiroler-Know-How umgesetzt werden, wie beispielsweise die neuen Solarthermie-Anlagen auf den Gebäuden des Universitäts Campus Kuwait City. Auch beim Neubau des Stadtteils Msheireb in Qatars Hauptstadt Doha kommen TiSUN®-Anlagen zum Einsatz. Außerdem werden 1040 Systeme auf der Insel Yas in Abu Dhabi realisiert.Vor ungefähr fünf Jahren wurde TiSUN® um die Planung und Entwicklung von Solarthermie-Systemen für die größte Fakultät des neu entstehenden Universitätscampus in Kuwait City gebeten. 2016 war die Planung und Produktion abgeschlossen und die Anlage trat ihre Reise in den arabischen Raum an, um 2017 auf den zwei Gebäuden (Männer- und Frauencampus) installiert zu werden. Für die ca. 1173 m2 große Kollektorfläche wird ein jährlicher Solarertrag von 670 MWh erwartet, wodurch 356 Tonnen CO2 Emissionen eingespart werden sollen. Diese Anlage soll den 7700 Studenten und Akademikern nicht nur 65.000 Liter Warmwasser am Tag zur Verfügung stellen, sondern auch Forschungs- und Unterrichtszwecken dienen, um die Solarnutzung im arabischen Raum weiter voran zu treiben.Auf der Insel Yas in Abu Dhabi werden 1040 TiSUN®- Solarwarmwassersets mit einer Gesamtkollektorfläche von 7800 m2 installiert. Um den dortigen Umweltbedingungen gerecht zu werden hat TiSUN® eigene Sandfilter entwickelt. Außerdem wurden Elektroheizstäbe zur Nachheizung installiert. Der solare Wirkungsgrad jeder Einzelanlage beträgt rund 90%.Ein weiteres Großprojekt, mit über 100 Gebäuden wird im Stadtteil Msheireb in Doha (Qatar) realisiert. TiSUN®s Solarsysteme sind perfekt zur Erreichung der nachhaltigen Ziele für den Weltweit ersten nachhaltig regenerierbaren Stadtteil ausgelegt. Die unterschiedlich dimensionierten Anlagen wurden anhand der Gebäudegrößen geplant, um höchste Effizienz zu erreichen. Die erste Projektphase mit einer Musteranlage von 64 m2 wurde bereits erfolgreich umgesetzt. In der zweiten Phase wurden bisher 244 m2 Großflächenkollektoren mit Zubehör (im speziellen, 4 Pro Clean® - 2 Wellrohr 4000 Liter Speicher, Untergestell mit 20°, Plattenwärmetauscher, Antistagnationseinheiten, Ausdehnungsgefäße und eine Schnittstelle zum Gebäudemanagementsystem) geliefert. Obwohl das Projekt noch nicht komplett umgesetzt ist, blickt TiSUN® mit Zuversicht in eine nachhaltige Zukunft, mit guter Zusammenarbeit und weiteren Projekten im arabischen Raum.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /