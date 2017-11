© Robert Willfurth Eine Photovoltaikanlage mit 5 kWp um EUR 5.000,- 11.11.2017 Ist das überhaupt möglich? Solarzelle Waldviertel sagt ja, das geht in vielen Fällen!





Die Preise für Photovoltaikanlagen sind auch 2017 wieder leicht gesunken. Ein weiterer Rückgang dürfte aus heutiger Sicht bereits im ersten Quartal 2018 zu erwarten sein. Die Kombination aus günstigen Preisen für hochwertige Photovoltaik-Komponenten und die Wahl der besten Förderungen macht es möglich, dass in bestimmten Fällen die Gesamtinvestition für eine 5 kWp-Anlage bei EUR 5.000,- liegt.



Vorraussetzung dafür ist allerdings die zeitgerechte Vorbereitung der OeMAG-Förderung, die Anfang Jänner beantragt werden muss. Obwohl die Kombination aus Tarifförderung und Investitionszuschuss dieser Bundesförderung die mit Abstand lukrativste Form der Photovoltaikförderung in Österreich ist, bieten nur sehr wenige Photovoltaik-Anbieter ihren Kunden volle Unterstützung bei der Einreichung an. Der Vorteil dabei: Diese Förderschiene kann auch mit weiteren Förderungen kombiniert werden (zB Gemeindeförderung,..) und dies zahlt sich wirklich aus und reduziert die Gesamtkosten für eine PV-Anlage mit 5 kWp auf bis zu 5.000,- Euro. Somit heißt es jetzt schnell sein, wenn man noch in den Genuss kommen möchte.



Der einfachste Weg dazu: Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns ein e-Mail mit ihrer Jahresstromrechnung zur Kontaktaufnahme an info@waldviertler.at - alles Weitere erledigen wir für Sie selbstverständlich kostenlos und unverbindlich. Auch wenn Sie die Anlage dann doch nicht errichten wollen, entstehen für Sie keine Kosten und keine Verpflichtungen. Wir sichern Ihnen auf jeden Fall die Möglichkeit zur Förderung.



Sie benötigen dazu lediglich die Jahresstromrechnung, die Zählpunktnummer und uns als Partner mit langjähriger Erfahrung, der sich mit Fördereinreichungen perfekt auskennt. Die Solarzelle Waldviertel bietet nun allen Interessierten ab sofort volle Unterstützung bei der Vorbereitung der benötigten Unterlagen und bei der Einreichung Anfang Jänner.



Alle Infos jetzt bei Solarzelle Waldviertel, Franz Gföller Straße 14, 3830 Waidhofen

02842/51262, Robert Willfurth 0676/4302043

Am besten gleich anrufen oder e-mail senden!







