© Residenz Verlag 100 Punkte Tag für Tag 2.3.2017 Miethühner, Guerilla Grafting und weitere alltagstaugliche Ideen für eine bessere Welt - Ein OEKONEWS-Buchtipp





Es sind ungefähr 6,8 kg CO2, die jeder Mensch täglich durch alle seine Handlungen ausstoßen darf, um unsere Welt und unser Klima im Gleichgewicht zu halten. Dies sind 100 Punkte, die jeder Mensch jeden Tag für sich zur Verfügung hat. Weitere Infos: www.eingutertag.org



Das ist die Idee, die dahinter steht. Thomas Weber, Herausgeber des Magazins für nachhaltigen Konsum, "Biorama" hat sich diese Idee zum Vorbild genommen und bereits mit seinem Buch "Ein guter Tag hat 100 Punkte" viele Details dazu aufgelistet, wie sich auf kluge Art Lebensqualität mit Verantwortung verbinden lässt.



Nun überrascht er in "100 Punkte Tag für Tag" mit neuen und teilweise unerwarteten Tipps wie "Iss wie Obelix (nur vielleicht ein bisschen weniger)", "Lass den Zucker mitgehen", oder "Flute deinen Keller", die er mit sprachlich amüsanten und treffend formulierten Geschichten und Fakten hinterlegt. In "Segle Nach Amerika (oder wenigstens von Holland nach Frankreich) zeigt er beispielsweise, wie fairer Transport und umweltfreundliches Reisen möglich ist.



Die Tipps am Ende der jeweiligen Kapitel geben umfassende Recherchemöglichkeiten für weitere Information zu den jeweiligen Themen.



Er scheut sich nicht davor, auch umstrittene Fragen aufzuwerfen, wie z.B. ob konventionell produzierte regionale Produkte aus Österreich importierten Bioprodukten vorzuziehen seien. Beides zu kombinieren, ist natürlich die ideale Lösung.



Als ironischer Tipp zu mehr Stellungnahme ist das "Werde Bürgermeisterin" zu werten, um dazu aufzufordern, die Bedingungen für ein besseres gesellschaftliches Miteinander zum positiven zu verändern und selbst mitzugestalten.





"100 Punkte Tag für Tag" ist eine wunderbare Anleitung, für das, was jeder Einzelne von uns tatsächlich tun kann, um seine 100 Punkte Tag für Tag nicht zu überschreiten und damit gleichzeitig einen ganz persönlichen Anteil für eine bessere Welt umzusetzen.



Es ist ein kluges Buch, das man auch in einzelnen Kapiteln nach und nach lesen kann, ohne dabei den Faden zu verlieren. Es ist deswegen absolut empfehlenswert, weil es nicht belehrend ist, sondern weil man mit einem Schmunzeln während des Lesens wesentliche Fakten zu einem guten Leben für alle erfahren kann.



100 Punkte Tag für Tag



Artikel Online geschalten von: / holler /